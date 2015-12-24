СМИ: Число эвакуированных в результате наводнений в Аргентине превысило 20 тысяч человек

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Более 20 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений в Аргентине. От разлива рек пострадали провинции Чако, Энтре-Риос, Корриентес, Формоса и Санта-Фе, расположенные в приграничном с Уругваем и Парагваем районе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг местные СМИ.

Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Конкордия (Энтре-Риос), где уровень воды реки Уругвай превысил отметку 15,5 м. "В Конкордии 170 тысяч жителей, из них 10 тысяч пришлось эвакуировать", - сказал в эфире радио мэр города Энрике Кресто. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщил председатель правительства Маркос Пенья после заседание правительства во главе с президентом Маурисио Макри, к месту бедствия направились вице-президент Габриэла Мичетти, глава МВД Рохелио Фрихерио и министр социального развития Каролина Станли.