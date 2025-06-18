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СМИ: Численность военных США на базах на Ближнем Востоке превышает стандартную

СМИ: Численность военных США на базах на Ближнем Востоке превышает стандартную Численность военнослужащих ВС США на военных базах страны на Ближнем Востоке в данный момент составляет около 40 тыс. человек, в то время как в обычной ситуации здесь размещается около 30 тыс. американских военных.
Другие страны
18 июня 2025 г. 14:52
СМИ: Численность военных США на базах на Ближнем Востоке превышает стандартную

Численность военнослужащих ВС США на военных базах страны на Ближнем Востоке в данный момент составляет около 40 тыс. человек, в то время как в обычной ситуации здесь размещается около 30 тыс. американских военных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC News.

Источники в Пентагоне сообщили о том, что последний раз подобное увеличение было в октябре 2024 года, когда Иран нанес удары по Израилю в ответ на ликвидацию последним глав палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и базирующейся в Ливане "Хезболлах" Хасана Насраллы. Тогда на американских базах в регионе присутствовало 43 тыс. военных.

Базы США на Ближнем Востоке, указывают источники телеканала, сейчас находятся в состоянии повышенной боевой готовности и принимают дополнительные меры безопасности. В том числе была запущена программа добровольной эвакуации для гражданского персонала баз и членов семей военнослужащих.

При этом собеседники ABC News отметили, что им неизвестно, чтобы базы покинуло значительное число находящихся там.

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