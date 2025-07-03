СМИ: Четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии

Четырем лицам в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам ВВС страны.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
"Четырем людям были предъявлены обвинения после того, как двум самолетам Voyager на (базе ВВС – ред.) Брайз-Нортон был нанесен ущерб в размере 7 миллионов фунтов стерлингов (9,56 миллиона долларов – ред.)", - указывает телеканал.
По его данным, расследование инцидента проводила антитеррористическая полиция.
Этим людям предъявлены обвинения в сговоре для проникновения на закрытую территорию с целью, наносящей вред безопасности или интересам Великобритании, а также в сговоре с целью нанесения ущерба уголовного характера.