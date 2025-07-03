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СМИ: Четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии

СМИ: Четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии Четырем лицам в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам ВВС страны.
Другие страны
3 июля 2025 г. 04:54
СМИ: Четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии

Четырем лицам в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам ВВС страны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News, не уточняя источник.

"Четырем людям были предъявлены обвинения после того, как двум самолетам Voyager на (базе ВВС – ред.) Брайз-Нортон был нанесен ущерб в размере 7 миллионов фунтов стерлингов (9,56 миллиона долларов – ред.)", - указывает телеканал.

По его данным, расследование инцидента проводила антитеррористическая полиция.

Этим людям предъявлены обвинения в сговоре для проникновения на закрытую территорию с целью, наносящей вред безопасности или интересам Великобритании, а также в сговоре с целью нанесения ущерба уголовного характера.

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