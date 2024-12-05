СМИ: Чешская армия получит 10 тыс. противотанковых мин

Чешская армия получит в течение ближайших семи лет не менее 10 тыс. противотанковых мин Sentry.

Чешская армия получит в течение ближайших семи лет не менее 10 тыс. противотанковых мин Sentry.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Отмечается, что соглашение на поставку противотанковых мин в течение семи лет заключило Министерство обороны республики с компанией STV Group. Сделка оценивается в 4,08 млрд крон (примерно 162 млн евро).

По данным агентства, STV Group при изготовлении мин Sentry будет сотрудничать с финской компанией Forcit Defense, специализирующейся на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.