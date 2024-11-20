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СМИ: Чехия закупит 14 германских танков Leopard 2A4

СМИ: Чехия закупит 14 германских танков Leopard 2A4 Чехия закупит 14 германских танков Leopard 2A4 за 3,98 млрд крон (около $150 млн).
Другие страны
20 ноября 2024 г. 21:56
СМИ: Чехия закупит 14 германских танков Leopard 2A4

Чехия закупит 14 германских танков Leopard 2A4 за 3,98 млрд крон (около $150 млн).

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

По его данным, приобретение танков одобрило правительство республики. Отмечается, что Министерство обороны планирует заключить соответствующий контракт с производителем боевой техники Rheinmetall Landsysteme до конца 2024 года, по которому все 14 машин должны быть получены до конца 2026 года.

Напомним, что Чехия получила ранее в дар от Германии 28 танков Leopard 2A4. Берлин передал их Праге за оказанную ей военную помощь Украине. В общей сложности на вооружении армии будет находиться 42 таких танка.

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