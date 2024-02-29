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СМИ: Чехия за $43,5 млн модернизирует свои истребители JAS-39 Gripen

СМИ: Чехия за $43,5 млн модернизирует свои истребители JAS-39 Gripen Чехия проведет модернизацию находящихся в составе ее ВВС истребителей JAS-39 Gripen.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 03:13
СМИ: Чехия за $43,5 млн модернизирует свои истребители JAS-39 Gripen

Чехия проведет модернизацию находящихся в составе ее ВВС истребителей JAS-39 Gripen.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK.

Обновление истребителей проведут на основе заключения со Швецией дополнительного соглашения к договору об их аренде. Документ будет подписан, согласно агентству, в первой половине года. Стоимость работ составит 1,028 млрд крон (около $43,5 млн).

Модернизация затронет системы связи и идентификации самолетов. Будут расширены возможности установленных на них вооружений. Истребители, согласно агентству, будут способны осуществлять круглосуточную дозаправку в полете.

В составе ВВС Чехии находятся 14 Gripen. Истребители в 2005 году были взяты у Швеции в аренду. Ее срок истекает в 2027 году. Ежегодная арендная плата составляет примерно 1,7 млрд крон (около $75 млн).

Прага, как проинформировали чешские СМИ ранее, ведет переговоры со Стокгольмом о продлении аренды эскадрильи до 2035 года, когда шведские самолеты в национальных ВВС должны заменить 24 американских истребителя F-35. Их покупку в сентябре 2023 года одобрило правительство Чехии.

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