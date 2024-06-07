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СМИ: Чехия планирует закупить 77 танков Leopard 2A8

СМИ: Чехия планирует закупить 77 танков Leopard 2A8 Чехия планирует закупить 77 германских танков Leopard 2A8 за примерно 60 млрд крон (около $2,8 млрд).
Другие страны
7 июня 2024 г. 03:55
СМИ: Чехия планирует закупить 77 танков Leopard 2A8

Чехия планирует закупить 77 германских танков Leopard 2A8 за примерно 60 млрд крон (около $2,8 млрд).

Как передает Report, об этом со ссылкой на министерство обороны республики сообщил новостной портал Idnes.

Правительство Чехии, как следует из сообщения, в ближайшее время должно одобрить соглашение о присоединении к совместному с Бундесвером тендеру по закупке танков Leopard 2A8. Этот документ, согласно порталу, станет промежуточным шагом на пути к заключению договора о покупке этой боевой техники. Он может быть подписан до конца 2024 года.

Германия в течение последних двух лет передала Чехии за оказание военной помощи Украине 14 танков Leopard 2A4 и 1 эвакуационно-ремонтную машину, созданную на базе этих танков.

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