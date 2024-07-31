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СМИ: Чехия и ФРГ подписали соглашение о передаче Праге 15 танков

СМИ: Чехия и ФРГ подписали соглашение о передаче Праге 15 танков Чехия и ФРГ подписали соглашение о передаче Праге 14 танков Leopard и одного танка Buffel 3 в качестве компенсации за поставки вооружений Украине.
Другие страны
31 июля 2024 г. 15:12
СМИ: Чехия и ФРГ подписали соглашение о передаче Праге 15 танков

Чехия и ФРГ подписали соглашение о передаче Праге 14 танков Leopard и одного танка Buffel 3 в качестве компенсации за поставки вооружений Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, первые поставки танков запланированы на конец этого года, следующие партии будут поставлены республике к началу 2026 года. Чешская сторона также ведет переговоры с ФРГ о закупках в будущем танков Leopard типов 2А4 и 2А8 в целях модернизации собственных вооруженных сил.

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