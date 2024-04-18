О нас

СМИ: Чад пригрозил США разрывом военного соглашения

СМИ: Чад пригрозил США разрывом военного соглашения Власти Республики Чад направили Соединенным Штатам письмо с угрозой расторгнуть соглашение о безопасности, определяющее правила и условия действий американских военнослужащих в стране.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 22:37
СМИ: Чад пригрозил США разрывом военного соглашения

Власти Республики Чад направили Соединенным Штатам письмо с угрозой расторгнуть соглашение о безопасности, определяющее правила и условия действий американских военнослужащих в стране.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Соответствующее послание Нджамены было направлено атташе по вопросам обороны на прошлой неделе по официальным дипломатическим каналам. Письмо не содержит прямого приказа американским военным покинуть территорию республики, однако в нем сказано, что все войска США будут должны покинуть французскую базу в столице Чада.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi