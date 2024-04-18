СМИ: Чад пригрозил США разрывом военного соглашения

Власти Республики Чад направили Соединенным Штатам письмо с угрозой расторгнуть соглашение о безопасности, определяющее правила и условия действий американских военнослужащих в стране.
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Соответствующее послание Нджамены было направлено атташе по вопросам обороны на прошлой неделе по официальным дипломатическим каналам. Письмо не содержит прямого приказа американским военным покинуть территорию республики, однако в нем сказано, что все войска США будут должны покинуть французскую базу в столице Чада.