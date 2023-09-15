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Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции

Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции Буркина-Фасо высылает военного атташе посольства Франции Эммануэля Паскье за "подрывную" деятельность.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 20:06
Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции

Буркина-Фасо высылает военного атташе посольства Франции Эммануэля Паскье за "подрывную" деятельность.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство Буркина-Фасо AIB.

"Буркина-Фасо высылает военного атташе при посольстве Франции за подрывную деятельность. У военного атташе при посольстве Франции в Буркина-Фасо Эммануэля Паскье и сотрудников военного офиса Франции в Уагадугу две недели на то, чтобы покинуть Буркина-Фасо", - передает агентство со ссылкой на источник, который также сообщил о закрытии военной миссии Буркина-Фасо в Париже с 14 сентября.

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Версия на английском языке Burkina Faso to expel French embassy's military attache

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