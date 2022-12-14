СМИ: Бундесвер не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт признала, что в настоящее время Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт признала, что в настоящее время Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО.

Как передает Report , об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет для комитета по обороне.

В документе отмечается, что сейчас готовность к выполнению задач НАТО, таких, как усиление восточного фланга альянса, в принципе обеспечена, хотя и "частично с ограничениями". Кроме того, как указывается в отчете, существуют проблемы с развертыванием Бундесвером сил быстрого реагирования НАТО в следующем году.

В качестве примера приводится присутствие контингента Североатлантического альянса в Литве, где Бундесвер вместе с другими партнерами по НАТО формирует так называемую боевую бригаду.

Кроме того, как пишет Der Spiegel, могут возникнуть проблемы с развертыванием Бундесвера в Словакии. Недостатки ВС ФРГ, о которых говорится в отчете, касаются не только миссий за рубежом. Так, они есть с обеспечением безопасности военного воздушного пространства над Германией. В частности, существуют значительные признаки старения наземных систем, в том числе радиолокационных станций воздушного пространства, бортовой радиоаппаратуры или программного обеспечения для командных пунктов.

На этом фоне глава Минобороны Германии полагает, что, несмотря на специально созданный фонд для бундесвера в размере €100 млрд, оборонный бюджет должен быть увеличен уже в следующем году.

"Пробелы в кадровом составе, материальном оснащении, инфраструктуре, запасных частях и боеприпасах, образовавшиеся в результате десятилетий структурного недофинансирования, не могут быть устранены одним росчерком пера", - подчеркнула Ламбрехт, добавив, что при модернизации бундесвера необходимо "реалистичное управление ожиданиями".

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн также указал на необходимость увеличения оборонного бюджета.