СМИ: Букингемский дворец может подать в суд на обвинившего Карла III в расизме

Букингемский дворец рассматривает возможность подать в суд на телеведущего Пирса Моргана, который в эфире канала Talk TV раскрыл информацию о том, кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи сына принца Гарри и его супруги Меган.

Букингемский дворец рассматривает возможность подать в суд на телеведущего Пирса Моргана, который в эфире канала Talk TV раскрыл информацию о том, кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи сына принца Гарри и его супруги Меган.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Мы рассматриваем все варианты", - заявил изданию источник в Букингемском дворце.

Ранее в Великобритании поступила в продажу новая книга известного эксперта по королевской семье Омида Скоби Endgame ("Конец игры"), в которой он раскритиковал как отдельных членов правящей фамилии, так и институт монархии в целом. Скандал вокруг публикации разгорелся еще сильнее, когда выяснилось, что в переведенном на голландский язык варианте книги содержалась информация о том, кто из членов королевской семьи позволил себе якобы расистские высказывания в отношении первенца принца Гарри.

В оригинальном варианте на английском языке эти сведения отсутствовали. Сам Скоби объяснил это требованиями британского законодательства. Как подчеркнула The Daily Telegraph, на фоне скандала книжные магазины в Нидерландах в экстренном порядке убрали Endgame со своих полок. Согласно Скоби, вызвавший дискуссию фрагмент попал в голландскую версию книги из-за ошибки в переводе. Газета указала, что книгу по-прежнему можно приобрести на некоторых нидерландских сайтах, а ее стоимость достигает $200.