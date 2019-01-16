Парламент Великобритании готовит предложение об отсрочке Brexit

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Представители Палаты общин парламента Великобритании готовят предложение о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, в которой прописаны точные сроки выхода страны из ЕС, после того, как ее депутаты накануне отвергли сделку об условиях выхода страны из состава ЕС, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Против согласованного с Брюсселем проекта соглашения, который активно продвигала премьер-министр Тереза Мэй, высказались 432 депутата при поддержке его всего 202.

Британское издание Financial Times пишет, что глава минфина Филипп Хаммонд во время телефонной конференции с ведущими представителями бизнеса страны отметил, что правительство "теперь не будет создавать препятствия" на пути деятельности комитета по связям Палаты общин во главе с экс-министром Ником Боулсом. Эта группа, объединяющая председателей других комитетов нижней палаты, может взять на себя ответственность за выход Великобритании из ЕС.

Предложения комитета Н.Боулса предусматривают продление статьи 50 и блокирование выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем, что входит в противоречие со взглядами евроскептиков. Касаясь дальнейших шагов кабинета после сокрушительного поражения по Brexit в Палате общин, Хаммонд заявил, что "сначала мы должны установить контакты с депутатами Палаты общин".

По данным газеты, Ф.Хаммонд изложил последовательность действий правительства по возможной отсрочке Brexit, который запланирован на 29 марта 2019 года. По мнению министра, в Брюсселе не станут рассматривать новые предложения Лондона, пока у правительства не будет на этот счет четкого плана, разработанного парламентариями от различных политических партий. Этот план должен быть согласован до того, как будет запрошено продление срока выхода.

Отметим, что сегодня состоится голосование относительно вынесения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и ее правительству. В свою очередь премьер сегодня заявила, что не намерена подавать в отставку.