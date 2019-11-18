СМИ: Британские командиры скрывали преступления своих солдат в Афганистане

Военное руководство Великобритании скрывало информацию о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке.

Как передает Report, об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение секретные документы.

Следователи, которым помогало издание Sunday Times, нашли доказательства причастности одного из военнослужащих специальной авиадесантной службы Великобритании к убийствам, а также доказательства преступлений, совершенных членами батальона Black Watch. Речь идет о предполагаемой причастности членов батальона, входящего в состав королевского полка Шотландии, к избиениям, пыткам, сексуальным надругательствам и другим преступлениям.