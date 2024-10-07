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СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов Наибольшее число нелегальных мигрантов в Европе проживают на территории Великобритании.
Другие страны
7 октября 2024 г. 03:18
СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

Наибольшее число нелегальных мигрантов в Европе проживают на территории Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование экспертов Оксфордского университета.

По их данным, в Соединенном Королевстве находятся до 745 тыс. нелегалов, что почти в два с половиной раза превышает показатели Франции, где числятся около 300 тыс. незаконно прибывших мигрантов. Второе место по этому показателю занимает Германия, где живут до 700 тыс. нелегальных мигрантов.

С начала года в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш прибыли 26,6 тыс. нелегалов, что на 5% выше цифр 2023 года за аналогичный период. 5 октября в королевство незаконным способом перебрались 973 человека - рекордно высокий суточный показатель в нынешнем году.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин для Brexit. С 2018 года через Ла-Манш в королевство перебрались около 130 тыс. нелегалов. Правительство Лейбористской партии, сформировавшееся после парламентских выборов 4 июля, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения потока нелегальных мигрантов в Великобританию.

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