СМИ: Британия выпустит 100 кораблей с дронами для охоты на контрабандистов

Великобритания выпустит 100 кораблей с дронами для охоты на банды, занимающихся контрабандой иранских ракет и наркотиков на Ближнем Востоке.

Великобритания выпустит 100 кораблей с дронами для охоты на банды, занимающихся контрабандой иранских ракет и наркотиков на Ближнем Востоке.

Как пишет Daily Mail, по словам британского военачальника Адриана Фрайера, новые корабли будут оснащены беспилотниками, которые могут работать круглосуточно.

По данным газеты, небольшое количество беспилотных судов, которые в настоящее время работают в Персидском заливе, уже доказывают свою эффективность, собирая данные и информацию, которые помогают военным кораблям Королевского флота перерезать маршруты контрабанды и устраивать засады на банды в море.

Высшее командование ВМС надеется к лету иметь флот из 100 беспилотников, работающих в Персидском заливе. Дроны оснащены датчиками и могут сканировать корабли в море, а также обнаруживать такие объекты под водой.