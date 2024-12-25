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СМИ: Британия увеличила расходы на оборону на 14% за 10 лет

СМИ: Британия увеличила расходы на оборону на 14% за 10 лет Расходы Великобритании на оборону в период с 2012 года по 2022 год выросли на 14%, однако геополитические конкуренты Лондона еще сильнее увеличили уровень финансирования своей военной сферы.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 02:18
СМИ: Британия увеличила расходы на оборону на 14% за 10 лет

Расходы Великобритании на оборону в период с 2012 года по 2022 год выросли на 14%, однако геополитические конкуренты Лондона еще сильнее увеличили уровень финансирования своей военной сферы.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, оборонные расходы Ирана, КНР и России за указанный период выросли на 57%, 60% и 34% соответственно. Как отметило издание, в октябре Минфин Великобритании утвердил выделение 56,9 млрд фунтов ($71,3 млрд) на военные нужды на ближайший год, что вдвое меньше показателей РФ.

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер ранее заявлял, что Лондон намерен довести оборонные расходы до 2,5% ВВП. При этом он не говорил, к какому сроку планируется достичь этой цели. Предполагается, что конкретика по этому вопросу появится весной следующего года после публикации обзорного документа о состоянии боеспособности ВС Великобритании, над которым работает группа экспертов во главе с бывшим генсеком НАТО (1999-2003) Джорджем Робертсоном. В настоящее время расходы королевства на военные нужды составляют примерно 2,3%.

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