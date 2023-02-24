СМИ: Британия создала секретную группу по закупкам боеприпасов для Украины

Великобритания сформировала секретную рабочую группу по закупкам вооружений для Украины в различных странах мира.

Великобритания сформировала секретную рабочую группу по закупкам вооружений для Украины в различных странах мира.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times.

Издание ссылается на некий документ, попавший в его распоряжение, и неназванные источники. Каких-либо деталей о работе группы издание не приводит.

The New York Times при этом указывает, что другие западные страны также предпринимают различные усилия для обеспечения Украины оружием и боеприпасами на фоне истощения собственных и западных запасов. Особое внимание при этом уделяется поиску боеприпасов советского и российского производства, потому что значительная часть украинской армии по-прежнему использует соответствующие вооружения.

В частности, значительно нарастил производство вооружений оружейных заводов в Болгарии, построенных еще при Советском Союзе. Экспорт вооружений из Болгарии, в результате, в 2022 году превысил $3 млрд, что в пять раз больше, чем в 2019 году. Газета предполагает, что большая часть оружия и боеприпасов пошла в Украину.

Представители США также пытаются привлечь к производству боеприпасов советского образца предприятия в Боснии и Герцеговине, Сербии. Речь идет, прежде всего, об артиллерийских снарядах. Несколько стран, например, Чехия, уже передали Украине запасы этих боеприпасов, оставшиеся с советских времен.