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СМИ: Британия разрешила Украине бить по России ракетами Storm Shadow

СМИ: Британия разрешила Украине бить по России ракетами Storm Shadow Великобритания предоставила Украине право использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 00:06
СМИ: Британия разрешила Украине бить по России ракетами Storm Shadow

Великобритания предоставила Украине право использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на The Guardian.

Издание утверждает, что по всей вероятности совместный визит госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

"В Британии уже принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России... Однако, скорее всего, публичное заявление о ракетах дальнего радиуса действия в Киеве будет считаться чрезмерно провокационным. Вполне вероятно, что вокруг использования Украиной ракет, дальность которых составляет более 300 километров, все еще будут существовать ограничения, чтобы избежать необдуманных или ненужных атак", - пишет издание.

Украина получает дальнобойные ракеты от Британии, США и Франции, однако до сих пор действуют ограничения на удары по территории России. По словам Джона Кирби, США продолжают вести частные переговоры с Украиной по этой теме.

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