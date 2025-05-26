СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог

Британия приступила к ренационализации железных дорог.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
Лейбористская партия, ещё находясь в оппозиции, заявила о планах национализировать железные дороги в случае прихода к власти. Сразу после победы на выборах в июле лейбористы сообщили о намерении сделать это "как можно скорее". Железные дороги в Британии были приватизированы в 1990-х годах.
"Ренационализация железнодорожных услуг началась", - указывает телеканал.
По данным телеканала, первой была национализирована компания South Western Railway, за ней должны последовать другие.
В конце 2024 года британские власти заявили, что ожидают национализацию всех железных дорог страны в течение трёх лет.