СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог

Британия приступила к ренационализации железных дорог.

Британия приступила к ренационализации железных дорог.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ITV .

Лейбористская партия, ещё находясь в оппозиции, заявила о планах национализировать железные дороги в случае прихода к власти. Сразу после победы на выборах в июле лейбористы сообщили о намерении сделать это "как можно скорее". Железные дороги в Британии были приватизированы в 1990-х годах.

"Ренационализация железнодорожных услуг началась", - указывает телеканал.

По данным телеканала, первой была национализирована компания South Western Railway, за ней должны последовать другие.

В конце 2024 года британские власти заявили, что ожидают национализацию всех железных дорог страны в течение трёх лет.