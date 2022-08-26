СМИ: Британия покупает российскую нефть через третьи страны

Великобритания после отказа от импорта нефти из России стала покупать ее через третьи страны.
Как передает Report со ссылкой на журнал
22 августа агентство
Далее, 8 августа Bloomberg отметило, что страны на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. По данным агентства, объем поставок нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня.
В июне британская газета Independent сообщила, что европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с начала спецоперации России на Украине, несмотря на попытки Евросоюза заблокировать экспорт энергоресурсов из РФ на мировые рынки.