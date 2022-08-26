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СМИ: Британия покупает российскую нефть через третьи страны

СМИ: Британия покупает российскую нефть через третьи страны Великобритания после отказа от импорта нефти из России стала покупать ее через третьи страны.
Другие страны
26 августа 2022 г. 00:36
СМИ: Британия покупает российскую нефть через третьи страны

Великобритания после отказа от импорта нефти из России стала покупать ее через третьи страны.

Как передает Report со ссылкой на журнал The Spectator, в статье приводят данные управления национальной статистики Соединенного Королевства, согласно которым импорт нефтепродуктов из России в июне отсутствовал. При этом Великобритания закупала сырье у Бельгии, которая не обладает собственными запасами, а имеет только возможность перерабатывать ее. В связи с этим автор материала предположил, что Лондон обходит собственный запрет на покупку российской нефти.

22 августа агентство Bloomberg написало, что поставки сырой нефти из России выросли до 3,41 млн баррелей в сутки в период с 13 по 19 августа, восстановив почти весь предыдущий спад. В это же время страны Средиземноморья увеличили поставки на 140 тыс. баррелей в сутки.

Далее, 8 августа Bloomberg отметило, что страны на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. По данным агентства, объем поставок нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня.

В июне британская газета Independent сообщила, что европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с начала спецоперации России на Украине, несмотря на попытки Евросоюза заблокировать экспорт энергоресурсов из РФ на мировые рынки.

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