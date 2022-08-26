СМИ: Британия покупает российскую нефть через третьи страны

Великобритания после отказа от импорта нефти из России стала покупать ее через третьи страны.

Великобритания после отказа от импорта нефти из России стала покупать ее через третьи страны.

Как передает Report со ссылкой на журнал The Spectator , в статье приводят данные управления национальной статистики Соединенного Королевства, согласно которым импорт нефтепродуктов из России в июне отсутствовал. При этом Великобритания закупала сырье у Бельгии, которая не обладает собственными запасами, а имеет только возможность перерабатывать ее. В связи с этим автор материала предположил, что Лондон обходит собственный запрет на покупку российской нефти.

22 августа агентство Bloomberg написало, что поставки сырой нефти из России выросли до 3,41 млн баррелей в сутки в период с 13 по 19 августа, восстановив почти весь предыдущий спад. В это же время страны Средиземноморья увеличили поставки на 140 тыс. баррелей в сутки.

Далее, 8 августа Bloomberg отметило, что страны на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. По данным агентства, объем поставок нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня.

В июне британская газета Independent сообщила, что европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с начала спецоперации России на Украине, несмотря на попытки Евросоюза заблокировать экспорт энергоресурсов из РФ на мировые рынки.