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СМИ: Британия планирует заключить соглашение с Турцией о высылке нелегальных мигрантов

СМИ: Британия планирует заключить соглашение с Турцией о высылке нелегальных мигрантов Правительство Великобритании планирует заключить соглашение с Анкарой о высылке обратно на родину мигрантов из Турции, нелегально добирающихся до берегов Соединенного Королевства.
Другие страны
9 января 2024 г. 15:43
СМИ: Британия планирует заключить соглашение с Турцией о высылке нелегальных мигрантов

Правительство Великобритании планирует заключить соглашение с Анкарой о высылке обратно на родину мигрантов из Турции, нелегально добирающихся до берегов Соединенного Королевства.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Mail.

В ближайшее время глава британского МВД Джеймс Клеверли намерен провести переговоры по данному вопросу со своим турецким коллегой Али Ерликая.

"Необходимость в заключении такого соглашения возникла на фоне роста числа нелегальных мигрантов из Турции, которые пытаются попасть на территорию Великобритании на надувных лодках через пролив Ла-Манш", - пишет издание.

Источники газеты отметили, что Лондон надеется на заключение с Анкарой соглашения, аналогичного сделке с Албанией, которая позволила снизить число нелегальных мигрантов из этой страны на 90% за год.

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