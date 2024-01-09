СМИ: Британия планирует заключить соглашение с Турцией о высылке нелегальных мигрантов

Правительство Великобритании планирует заключить соглашение с Анкарой о высылке обратно на родину мигрантов из Турции, нелегально добирающихся до берегов Соединенного Королевства.

Правительство Великобритании планирует заключить соглашение с Анкарой о высылке обратно на родину мигрантов из Турции, нелегально добирающихся до берегов Соединенного Королевства.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Mail.

В ближайшее время глава британского МВД Джеймс Клеверли намерен провести переговоры по данному вопросу со своим турецким коллегой Али Ерликая.

"Необходимость в заключении такого соглашения возникла на фоне роста числа нелегальных мигрантов из Турции, которые пытаются попасть на территорию Великобритании на надувных лодках через пролив Ла-Манш", - пишет издание.

Источники газеты отметили, что Лондон надеется на заключение с Анкарой соглашения, аналогичного сделке с Албанией, которая позволила снизить число нелегальных мигрантов из этой страны на 90% за год.