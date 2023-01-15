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СМИ: Британия планирует передать Украине вертолеты Apache

СМИ: Британия планирует передать Украине вертолеты Apache Великобритания отправит в Украину ударные вертолеты Apache AH64 E.
Другие страны
15 января 2023 г. 07:36
СМИ: Британия планирует передать Украине вертолеты Apache

Великобритания отправит в Украину ударные вертолеты Apache AH64 E.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Mirror.

Высокопоставленный источник в оборонной сфере страны сообщил изданию, что передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.

"Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру", - заявил источник.

Отмечается, что вертолеты Apache AH64 E могут нести до 16 противотанковых снарядов Hellfire, 76 70-мм ракет Hydra, а также вооружены 30-мм цепной пушкой.

"Это означает, что четыре Apache могут в считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков", - пишет издание.

Предполагается, что украинские пилоты будут учиться в Великобритании, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше.

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