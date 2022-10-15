СМИ: Британия отказывается принимать беженцев из Украины без гражданства

Власти Великобритании отказываются принимать беженцев из Украины, если у них нет гражданства этой страны.

Власти Великобритании отказываются принимать беженцев из Украины, если у них нет гражданства этой страны.

Как передает Report , об этом пишет The Independent.

Газета утверждает, что с начала войны на территории Украины находилось более 500 тыс. иностранных граждан с временным или постоянным видом на жительство. В числе таковых — примерно 76 тыс. студентов из стран Африки и Азии.

Как следует из данных Международной организации по миграции (IOM), с конца февраля Украину покинули 325 тыс. граждан стран третьего мира.

Британское правительство утвердило две схемы для предоставления убежища. Первая подразумевает наличие проживающих на территории страны родственников, а вторая — желание британского гражданина поселить у себя беженца.

При этом власти требуют, чтобы у беженца было украинское гражданство или зафиксирован факт сопровождения гражданина Украины.