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СМИ: Британия оказалась на грани продовольственного коллапса

СМИ: Британия оказалась на грани продовольственного коллапса Пищевая промышленность Великобритании находится на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей.
Другие страны
10 июня 2022 г. 11:04
СМИ: Британия оказалась на грани продовольственного коллапса

Пищевая промышленность Великобритании находится на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Telegraph.

Ранее компания CF Fertilizers заявила о том, что планирует закрыть рядом с городом Честер крупнейший в стране завод, обеспечивавший сельскохозяйственный сектор азотными удобрениями. Причина - резкий рост цен на газ и высокие экологические налоги.

По мнению аналитиков, новость об остановке фабрики стала еще одним ударом для британских фермеров, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции. В свою очередь, нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба. Он подчеркнул, что импорт зерна сейчас крайне затруднен из-за обострения украинского кризиса.

Высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий. Цена на сырье выросла с 200 фунтов стерлингов за тонну до пандемии примерно до 625 фунтов в последние месяцы.

Ситуацию усугубляет неурожай в Китае, а также запрет на вывоз зерновых из Индии. Кроме того, рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и Украины, занимавших 30% этого рынка.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Böyük Britaniya ərzaq kollapsının astanasındadır”

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