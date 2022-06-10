СМИ: Британия оказалась на грани продовольственного коллапса

Пищевая промышленность Великобритании находится на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей.
Как передает Report, об этом сообщает издание The Telegraph.
Ранее компания CF Fertilizers заявила о том, что планирует закрыть рядом с городом Честер крупнейший в стране завод, обеспечивавший сельскохозяйственный сектор азотными удобрениями. Причина - резкий рост цен на газ и высокие экологические налоги.
По мнению аналитиков, новость об остановке фабрики стала еще одним ударом для британских фермеров, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции. В свою очередь, нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба. Он подчеркнул, что импорт зерна сейчас крайне затруднен из-за обострения украинского кризиса.
Высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий. Цена на сырье выросла с 200 фунтов стерлингов за тонну до пандемии примерно до 625 фунтов в последние месяцы.
Ситуацию усугубляет неурожай в Китае, а также запрет на вывоз зерновых из Индии. Кроме того, рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и Украины, занимавших 30% этого рынка.