СМИ: Британия обсуждает планы отправки военных инструкторов в Украину

Военное командование и политическое руководство Великобритании обсуждают план по отправке инструкторов для обучения ВСУ на запад Украины.

Военное командование и политическое руководство Великобритании обсуждают план по отправке инструкторов для обучения ВСУ на запад Украины.

Как передает Report, об этом пишет The Times.

Согласно информации, речь идет о небольшой группе британских военных, которые будут проводить интенсивную базовую подготовку новобранцев в украинскую армию перед их отправкой на линию боевого соприкосновения.

Такой подход поможет сократить издержки, в том числе материальные, связанные с обучением солдат ВСУ на территории Соединенного Королевства, отмечают источники издания.

"Там мы могли бы делать это быстрее, и это делалось бы очень далеко от линии фронта, в отдаленных районах, где риск был бы минимален", - заявил собеседник газеты в военных кругах Британии.

В свою очередь источник The Times из Украины считает, что отправка инструкторов станет "сильным сдерживающим фактором для Москвы и примером для других стран НАТО".