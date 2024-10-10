СМИ: Британия обсуждает планы отправки военных инструкторов в Украину

Военное командование и политическое руководство Великобритании обсуждают план по отправке инструкторов для обучения ВСУ на запад Украины.
Как передает Report, об этом пишет The Times.
Согласно информации, речь идет о небольшой группе британских военных, которые будут проводить интенсивную базовую подготовку новобранцев в украинскую армию перед их отправкой на линию боевого соприкосновения.
Такой подход поможет сократить издержки, в том числе материальные, связанные с обучением солдат ВСУ на территории Соединенного Королевства, отмечают источники издания.
"Там мы могли бы делать это быстрее, и это делалось бы очень далеко от линии фронта, в отдаленных районах, где риск был бы минимален", - заявил собеседник газеты в военных кругах Британии.
В свою очередь источник The Times из Украины считает, что отправка инструкторов станет "сильным сдерживающим фактором для Москвы и примером для других стран НАТО".