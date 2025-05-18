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СМИ: Британия обновит флот для подлодок с ядерным оружием

СМИ: Британия обновит флот для подлодок с ядерным оружием ВМС Великобритании планируют обновить вспомогательный флот, используемый для буксировки атомных подводных лодок, включая несущие ядерное оружие субмарины типа Vanguard.
Другие страны
18 мая 2025 г. 15:04
СМИ: Британия обновит флот для подлодок с ядерным оружием

ВМС Великобритании планируют обновить вспомогательный флот, используемый для буксировки атомных подводных лодок, включая несущие ядерное оружие субмарины типа Vanguard.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, общая программа модернизации вспомогательного флота предполагает поставку 24 новых судов в течение следующего десятилетия в рамках контракта на сумму 850 млн фунтов ($1,1 млрд). В частности, на вооружение королевских ВМС поступят шесть новых буксиров для атомных подлодок типа Vanguard и Astute.

Кроме того, замене подлежат суда, перевозящие личный состав с одного военного корабля на другой, а также баржи с боеприпасами, лоцманское судно и нефтеналивная баржа. Отмечается, что все суда будут построены нидерландской компанией Damen.

Отмечается, что всего на вооружении у Великобритании имеются четыре атомные субмарины типа Vanguard - HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant. Эти подлодки, построенные в 1990-е годы, несут баллистические ракеты Trident II (D5). Согласно опубликованному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять подлодками типа Dreadnought.

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Версия на английском языке UK Royal Navy to replace ageing tug fleet

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