СМИ: Британия назовет Иран одной из самых больших для себя угроз

Иран будет назван одной из самых больших угроз национальной безопасности Великобритании.

Иран будет назван одной из самых больших угроз национальной безопасности Великобритании.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении засекреченный доклад парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности.

По информации издания, 100-страничный документ, подготовка которого заняла два года, будет содержать заключение о том, что спецслужбы Ирана пытаются физически уничтожать диссидентов на территории Соединенного Королевства. Как говорится в статье, авторы доклада, в основу которого легли интервью с иранистами на службе британской разведки и изучение секретных документов, также обратят внимание на ущерб, который иранские хакеры причиняют компаниям Великобритании.

Как уточняет The Daily Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично дал добро на подготовку доклада. Когда он будет опубликован, в статье не говорится.