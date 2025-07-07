СМИ: Британия назовет Иран одной из самых больших для себя угроз

Иран будет назван одной из самых больших угроз национальной безопасности Великобритании.
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По информации издания, 100-страничный документ, подготовка которого заняла два года, будет содержать заключение о том, что спецслужбы Ирана пытаются физически уничтожать диссидентов на территории Соединенного Королевства. Как говорится в статье, авторы доклада, в основу которого легли интервью с иранистами на службе британской разведки и изучение секретных документов, также обратят внимание на ущерб, который иранские хакеры причиняют компаниям Великобритании.
Как уточняет The Daily Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично дал добро на подготовку доклада. Когда он будет опубликован, в статье не говорится.