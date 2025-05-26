О нас

СМИ: Британия начнет переговоры с ЕС для доступа к его оборонному фонду

СМИ: Британия начнет переговоры с ЕС для доступа к его оборонному фонду Великобритания и Евросоюз приступают к длительным и сложным переговорам с целью получения Лондоном доступа к оборонному фонду Евросоюза.
Другие страны
26 мая 2025 г. 09:07
СМИ: Британия начнет переговоры с ЕС для доступа к его оборонному фонду

Великобритания и Евросоюз приступают к длительным и сложным переговорам с целью получения Лондоном доступа к оборонному фонду Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

Только сейчас, после заключения двустороннего соглашения об углублении партнерства, Соединенное Королевство и ЕС могут, по данным газеты, начать обсуждение возможности британского участия в совместных закупках оружия в рамках проекта Security Action for Europe (SAFE), с помощью которого страны могут брать кредиты для покупки вооружений.

Теперь Британия и сообщество готовятся к еще более напряженным переговорам по подписанию совершенно отдельного соглашения, говорится в публикации. По словам научного сотрудника по европейской внешней политике в Королевском колледже Лондона Бена Джонса, пока что существует "много предписаний, но отсутствуют конкретные обязательства сторон, особенно в сфере оборонной промышленности, и впереди их ожидают трудные переговоры".

Как сообщалось ранее, Великобритания сможет получить доступ к фонду милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд для закупки вооружений только после того, как заплатит взнос за вступление, однако его размер пока не определен. По свидетельству европейских дипломатов, потребуется более детальное соглашение, чтобы британские компании могли заключать контракты, финансируемые SAFE.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya Aİ-nin müdafiə fonduna çıxış üçün təşkilatla danışıqlara başlayacaq

Самое читаемое

Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
МИД РФ: Лавров совершит визит в Армению 20-21 мая
МИД РФ: Лавров совершит визит в Армению 20-21 мая
19 мая 2025 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi