СМИ: Британия изменила формат и задачи миротворческой миссии для Украины

Британские военные изменили формат и задачи миротворческой миссии, которая заработает в Украине после завершения активной фазы войны с Россией.
Как передает Report, об этом пишет издание The Times.
Так, командование армии Великобритании отказалось от идеи создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины. Вместо этого предлагается более "реалистичная миссия", включающая обеспечение безопасности воздушного пространства над западной Украиной, поддержку подготовки украинских военных и разминирование Черного моря.
Для воздушного патрулирования воздушного пространства Украины предусматривается задействовать истребители Typhoon или F-35.