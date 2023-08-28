Великобритания и Украина ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле

Великобритания и Украина начали обсуждать возможность заключения соглашения о свободной торговле между странами по завершении боевых действий в республике.

Великобритания и Украина начали обсуждать возможность заключения соглашения о свободной торговле между странами по завершении войны в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету "i".

Подчеркивается, что Украина является 76-м крупнейшим торговым партнером Соединенного Королевства, на которого приходится 0,1% всего британского торгового оборота.

Издание указало, что британские строительные компании особенно сильно заинтересованы в получении контрактов на восстановление украинской инфраструктуры по окончании военных действий.