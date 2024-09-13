СМИ: Британия и США обсуждают использование Украиной британских ракет с навигацией США

Правительства США и Великобритании обсуждают разрешение Украине наносить удары большой дальности по российской территории. Речь идет об использовании британских крылатых ракет с навигационными данными США.

Правительства США и Великобритании обсуждают разрешение Украине наносить удары большой дальности по российской территории. Речь идет об использовании британских крылатых ракет с навигационными данными США.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников агентства, этот вопрос был частью разговоров, состоявшихся в последние несколько дней с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Лондоне и Киеве.

Пока Киев настаивает на более мощном западном оружии для ударов по военным объектам на территории России, официальные лица говорили о том, может Белый дом предоставить Украине разрешение на использование британских ракет Storm Shadow в трансграничных атаках, сообщили источники.

Ранее издание The Guardian сообщало, что Великобритания предоставила Украине право использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.