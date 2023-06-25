СМИ: Британия 21 раз за три недели поднимала истребители в Балтии на перехват самолетов РФ

За последние три недели истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon 21 раз поднимались в воздух в ответ на вылеты российских военных самолетов.

За последние три недели истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon 21 раз поднимались в воздух в ответ на вылеты российских военных самолетов.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Британские "Тайфуны", которые с марта базируются в Эстонии, запускались для наблюдения за российскими самолетами, в случаях, когда они не отвечали на запросы органов управления авиатрафиком", - сообщило Минобороны Великобритании.

Британские истребители Typhoon в настоящее время размещены в Эстонии в качестве самолетов "быстрого реагирования". Также в странах Балтии размещены контингенты ВВС Португалии и Румынии.

"Среди перехваченных российских самолетов были истребители Су-27, дальние бомбардировщики, транспортные и разведывательные самолеты", - отмечают в ведомстве.

В Эстонии Королевские ВВС также приняли участие в нескольких учениях НАТО, в том числе в учениях "Air Defender", которые в Лондоне назвали крупнейшими со времен окончания холодной войны - в них было задействовано более 250 самолетов и 10 000 человек из 25 стран.