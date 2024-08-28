О нас

СМИ: Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

СМИ: Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции Брат генерального директора Telegram Павла Дурова также разыскивается французскими властями.
Другие страны
28 августа 2024 г. 15:53
СМИ: Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

Брат генерального директора Telegram Павла Дурова также разыскивается французскими властями.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что ордера на арест Павла и Николая Дуровых были выданы на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее.

Документ, оказавшийся в распоряжении Politico, свидетельствует о том, что французское расследование в отношении Telegram оказалось более масштабным и началось на несколько месяцев раньше, чем сообщалось ранее. Это расследование связано с отказом Telegram сотрудничать с французской полицией в делах о сексуальном насилии над детьми.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Telegram CEO’s brother also wanted by French authorities
Версия на азербайджанском языке Pavel Durovun qardaşı Fransada axtarışa verilib

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi