СМИ: Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

Брат генерального директора Telegram Павла Дурова также разыскивается французскими властями.

Брат генерального директора Telegram Павла Дурова также разыскивается французскими властями.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что ордера на арест Павла и Николая Дуровых были выданы на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее.

Документ, оказавшийся в распоряжении Politico, свидетельствует о том, что французское расследование в отношении Telegram оказалось более масштабным и началось на несколько месяцев раньше, чем сообщалось ранее. Это расследование связано с отказом Telegram сотрудничать с французской полицией в делах о сексуальном насилии над детьми.