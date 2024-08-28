СМИ: Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

Брат генерального директора Telegram Павла Дурова также разыскивается французскими властями.
Как передает Report, об этом сообщает Politico.
Издание отмечает, что ордера на арест Павла и Николая Дуровых были выданы на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее.
Документ, оказавшийся в распоряжении Politico, свидетельствует о том, что французское расследование в отношении Telegram оказалось более масштабным и началось на несколько месяцев раньше, чем сообщалось ранее. Это расследование связано с отказом Telegram сотрудничать с французской полицией в делах о сексуальном насилии над детьми.