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СМИ: БПЛА Сирии уничтожили 10 террористов в окрестностях Алеппо

СМИ: БПЛА Сирии уничтожили 10 террористов в окрестностях Алеппо Командование сирийской армии применило беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по позициям бандформирований, расположенным к западу от провинциального центра Алеппо (360 км от Дамаска).
Другие страны
29 июня 2024 г. 00:58
СМИ: БПЛА Сирии уничтожили 10 террористов в окрестностях Алеппо

Командование сирийской армии применило беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по позициям бандформирований, расположенным к западу от провинциального центра Алеппо (360 км от Дамаска).

Как передает Report, об этом сообщила газета Al Watan.

По ее данным, в результате атаки беспилотников на штаб и казарму экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" в районе Такад уничтожены четверо террористов. Еще шесть боевиков ликвидированы в окрестностях города Дарет-Изза, где находится их крупный форпост. Семь человек, получивших ранения, доставлены в турецкий госпиталь в Идлибе.

Артиллерия сирийских войск открыла огонь по тыловым базам бандформирований в горной местности Джебель-эз-Завия. Под обстрел попали поселки Афес, Дейр-Синбуль, Кенсарфа, Суфухан и Флейфиль, сообщает Al Watan.

Как отметило издание, эти удары были нанесены в ответ на неоднократные нападения боевиков на населенные пункты, находящиеся под защитой правительственных сил. С начала мая жертвами вооруженных вылазок "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников на северо-западе Сирии стали свыше 40 человек.

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