СМИ: БПЛА Израиля атаковал штаб сил безопасности Сирии в Эль-Кунейтре

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по штабу сирийских сил безопасности в населенном пункте Мединат-эс-Салам в провинции Эль-Кунейтра.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sham TV.

По его данным, в результате запуска по зданию ракет нанесен материальный урон, сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее в пятницу беспилотник уничтожил в этом поселке пикап с зенитной пулеметной установкой. Израильские БПЛА остаются в небе над южными районами Сирии и совершают разведывательные полеты на низкой высоте.

По сведениям агентства Shafaq News, за последний месяц израильские ВВС и беспилотники атаковали 34 наземных цели в южных провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Жертвами этих атак стали 16 мирных жителей, еще 3 получили ранения.