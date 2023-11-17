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СМИ: БПЛА атаковал американскую военную базу на севере Ирака

СМИ: БПЛА атаковал американскую военную базу на севере Ирака Беспилотник нанес удар по авиабазе Аль-Харир, на которой располагаются американские и международные силы, на севере Ирака.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 12:24
СМИ: БПЛА атаковал американскую военную базу на севере Ирака

Беспилотник нанес удар по авиабазе Аль-Харир, на которой располагаются американские и международные силы, на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Информации о причиненном ущербе пока не приводится. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Исламское сопротивление Ирака".

БПЛА, как утверждают в организации, поразил заданную цель.

11 и 9 ноября база также подвергалась атаке беспилотника. Согласно подсчетам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, с 17 октября по 7 ноября силы США на Ближнем Востоке были атакованы 40 раз. 22 атаки были совершены в Ираке, 18 - в Сирии.

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Версия на английском языке Media: Drone attacks US military base in northern Iraq

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