СМИ: Боррель представил ЕС предложение ввести санкции против двух министров Израиля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил правительствам 27 стран Европейского союза (ЕС) предложение о введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов еврейского государства Бецалеля См

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил правительствам 27 стран Европейского союза (ЕС) предложение о введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов еврейского государства Бецалеля Смотрича.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство DPA.

Согласно информации, недавно политики вызвали возмущение своими заявлениями против палестинцев. По предложению Борреля, санкции могут быть введены в отношении Смотрича и Бен-Гвира за разжигание ненависти и нарушение прав человека. Соответственно, их активы в ЕС должны быть заморожены и им больше не будет разрешен въезд в ЕС.

Однако пока неясно, будет ли это предложение реализовано, и если да, то когда, указывает DPA.