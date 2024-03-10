О нас

СМИ: Борис Джонсон в феврале провел тайную встречу с президентом Венесуэлы

СМИ: Борис Джонсон в феврале провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон совершил тайный визит в Каракас в феврале, в рамках которого встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро для обсуждения конфликта в Украине.
Другие страны
10 марта 2024 г. 08:15
СМИ: Борис Джонсон в феврале провел тайную встречу с президентом Венесуэлы

Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон совершил тайный визит в Каракас в феврале, в рамках которого встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро для обсуждения конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По их информации, Джонсон прибыл в Каракас из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете. В общей сложности он пробыл в Венесуэле менее 24 часов. Отмечается, что экс-премьер обсудил с Мадуро конфликт в Украине на фоне спекуляций о возможных поставках Венесуэлой оружия и другой военной техники России.

Кроме того, Джонсон провел переговоры об условиях нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией, которая не признает легитимность правительства Мадуро. В частности, речь шла о проведении "честных и справедливых" президентских выборов в Боливарианской Республике в текущем году и деэскалации напряженности с Гайаной - с этой бывшей британской колонией у Каракаса имеется территориальный спор.

Представители Джонсона рассказали изданию, что глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон был поставлен в известность об этом визите. Кроме того, Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком в преддверии встречи с Мадуро. Однако источники в Форин-офисе указали, что Джонсон оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас. Тем не менее с учетом того, что поездка носила неофициальный характер, разрешение от МИД Великобритании ему не требовалось, добавила газета.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Boris Conson gizlincə Maduro ilə görüşüb

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
8 марта 2024 г. 08:49
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
3 марта 2024 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi