СМИ: Борис Джонсон в феврале провел тайную встречу с президентом Венесуэлы

Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон совершил тайный визит в Каракас в феврале, в рамках которого встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро для обсуждения конфликта в Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон совершил тайный визит в Каракас в феврале, в рамках которого встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро для обсуждения конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По их информации, Джонсон прибыл в Каракас из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете. В общей сложности он пробыл в Венесуэле менее 24 часов. Отмечается, что экс-премьер обсудил с Мадуро конфликт в Украине на фоне спекуляций о возможных поставках Венесуэлой оружия и другой военной техники России.

Кроме того, Джонсон провел переговоры об условиях нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией, которая не признает легитимность правительства Мадуро. В частности, речь шла о проведении "честных и справедливых" президентских выборов в Боливарианской Республике в текущем году и деэскалации напряженности с Гайаной - с этой бывшей британской колонией у Каракаса имеется территориальный спор.

Представители Джонсона рассказали изданию, что глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон был поставлен в известность об этом визите. Кроме того, Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком в преддверии встречи с Мадуро. Однако источники в Форин-офисе указали, что Джонсон оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас. Тем не менее с учетом того, что поездка носила неофициальный характер, разрешение от МИД Великобритании ему не требовалось, добавила газета.