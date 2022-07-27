СМИ: Борис Джонсон может стать генсеком НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вскоре покинет свой пост, может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вскоре покинет свой пост, может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Как передает Report, об этом пишет авторитетное британское издание The Telegraph.

После отставки Джонсон вряд ли останется без высокой должности, особенно на фоне мощной поддержки Украины, которая продемонстрировала сильные лидерские качества политика, отмечает издание.

Выдвижение Джонсона как кандидата на пост генсека Североатлантического Альянса поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.

В то же время начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании в 2006-2009 годах Ричард Даннат считает, что скандалы в окружении Джонсона, из-за которых он и объявил об отставке, могли пошатнуть доверие к политику. Он не видит Джонсона на посту генсека НАТО из-за его личных качеств, но называет его поддержку Украины "просто фантастической".

В настоящее время НАТО возглавляет Йенс Столтенберг. Его назначили на эту должность в 2014 году сроком на 5 лет, но в 2019-м его мандат продлили до октября 2022 года. После начала боевых действий РФ в Украине страны-члены НАТО решили, чтобы Столтенберг оставался генсеком НАТО до 30 сентября 2023 года.