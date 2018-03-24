СМИ: Болтон отказался сбривать усы, несмотря на неприязнь Трампа к ним

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Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп долго раздумывал над назначением Джона Болтона на пост помощника по национальной безопасности, в том числе потому, что не любит его усы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно публикации газеты The Hill, бывший постоянный представитель США при ООН числился в списке фаворитов на пост помощника президента по национальной безопасности с момента начала работы администрации главы государства в январе 2017 года. Однако Д.Трампу потребовалось время, чтобы преодолеть свою стойкую неприязнь к усам Болтона. В итоге Трамп назначил его вместо отправленного в отставку Герберта Макмастера.

Издание пишет, что когда 22 марта в прессу просочились первые слухи о смене помощника президента США по нацбезопасности, бывшего постпреда при ООН спросили, значит ли назначение, что он согласился избавиться от усов, чтобы не досаждать Трампу, Д.Болтон в шутку заявил, что "ценит совет по поводу ухода (за растительностью на верхней губе - ред.), но сбривать ее не собирается".

Напомним, что 22 марта Трамп объявил об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон. Глава Белого дома сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля.