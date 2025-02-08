СМИ: Большинство жертв стрельбы в школе в Швеции были мигрантами

Большинство погибших в результате стрельбы в школе в шведском Эребру были мигрантами.

Большинство погибших в результате стрельбы в школе в шведском Эребру были мигрантами.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал SVT.

Среди жертв несколько сотрудников муниципалитета Эребру.

По информации, устроивший стрельбу Рикард Андерссон лишился социального пособия, поскольку не подал заявление о приеме на работу, это могло побудить его к преступлению, которое стало актом мести социальным службам.

Полиция завершила 7 февраля идентификацию погибших в результате стрельбы. Были убиты семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет, погиб и 35-летний Андерссон. Пятеро пострадавших старше 18 лет по-прежнему находятся в университетской больнице Эребру, двое из них - в отделении интенсивной терапии.

На данный момент правоохранители считают, что преступник действовал в одиночку без идеологической мотивации.

Ранее также сообщалось, что среди жертв стрельбы есть граждане Сирии и Боснии и Герцеговины.