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СМИ: более 90% немцев сократили расходы из-за инфляции и роста цен

СМИ: более 90% немцев сократили расходы из-за инфляции и роста цен Около 91% немцев сократили расходы из-за инфляции и высоких цен на энергию.
Другие страны
4 июля 2022 г. 07:16
СМИ: более 90% немцев сократили расходы из-за инфляции и роста цен

Около 91% немцев сократили расходы из-за инфляции и высоких цен на энергию.

Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Bild am Sonntag.

Как выяснилось из исследования компании Insa, проведенном среди 1 003 респондентов, 75% немцев отметили, что инфляция «сильно» или «очень сильно» повлияла на их благополучие и лишь 9% респондентов сказали, что не сократили расходы. Граждане Германии стали экономить на одежде и продуктах питания, отдыхе в барах, культурном досуге и автомобильных поездках.

Ухудшение финансового положения отметила половина участников опроса, 42% не увидели изменений, 7% участников исследования отметили, что их финансовое положение улучшилось. При этом 46% респондентов признались, что отложили крупные покупки.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Almanların 90%-dən çoxu qiymət artımı səbəbindən xərclərini azaldıb

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