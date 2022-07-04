СМИ: более 90% немцев сократили расходы из-за инфляции и роста цен

Около 91% немцев сократили расходы из-за инфляции и высоких цен на энергию.

Около 91% немцев сократили расходы из-за инфляции и высоких цен на энергию.

Как передает Report , об этом сообщает немецкое издание Bild am Sonntag.

Как выяснилось из исследования компании Insa, проведенном среди 1 003 респондентов, 75% немцев отметили, что инфляция «сильно» или «очень сильно» повлияла на их благополучие и лишь 9% респондентов сказали, что не сократили расходы. Граждане Германии стали экономить на одежде и продуктах питания, отдыхе в барах, культурном досуге и автомобильных поездках.

Ухудшение финансового положения отметила половина участников опроса, 42% не увидели изменений, 7% участников исследования отметили, что их финансовое положение улучшилось. При этом 46% респондентов признались, что отложили крупные покупки.