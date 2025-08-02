СМИ: Более 60 тыс. тонн американской гуманитарной помощи простаивают на складах

Свыше 60 тыс. тонн продовольствия, размещенного на складах США по всему миру, оказались невостребованным из-за сокращения администрацией президента Дональда Трампа программ гуманитарной помощи.

Свыше 60 тыс. тонн продовольствия, размещенного на складах США по всему миру, оказались невостребованным из-за сокращения администрацией президента Дональда Трампа программ гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, сотни ящиков с продовольственной помощью будут уничтожены в ближайшее время из-за того, что срок годности некоторых продуктов истекает.

Продовольствие перестали поставлять нуждающимся в январе после решения Трампа о сокращении программ помощи. Так, например, на складе в штате Род-Айленд простаивают около 185 тыс. коробок с продовольствием, которые были оплачены американскими властями, но никуда не отправлены. Стоимость запасов составляет около $75 млн.

Напомним, что 21 января Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 3 февраля Белый дом фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.