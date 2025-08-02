О нас

СМИ: Более 60 тыс. тонн американской гуманитарной помощи простаивают на складах

СМИ: Более 60 тыс. тонн американской гуманитарной помощи простаивают на складах Свыше 60 тыс. тонн продовольствия, размещенного на складах США по всему миру, оказались невостребованным из-за сокращения администрацией президента Дональда Трампа программ гуманитарной помощи.
Другие страны
2 августа 2025 г. 23:10
СМИ: Более 60 тыс. тонн американской гуманитарной помощи простаивают на складах

Свыше 60 тыс. тонн продовольствия, размещенного на складах США по всему миру, оказались невостребованным из-за сокращения администрацией президента Дональда Трампа программ гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, сотни ящиков с продовольственной помощью будут уничтожены в ближайшее время из-за того, что срок годности некоторых продуктов истекает.

Продовольствие перестали поставлять нуждающимся в январе после решения Трампа о сокращении программ помощи. Так, например, на складе в штате Род-Айленд простаивают около 185 тыс. коробок с продовольствием, которые были оплачены американскими властями, но никуда не отправлены. Стоимость запасов составляет около $75 млн.

Напомним, что 21 января Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 3 февраля Белый дом фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ anbarlarında 75 milyon dollarlıq ərzaq istifadəsiz qalıb

Другие новости из категории

Сенат США отложил рассмотрение санкций против России
Сенат США отложил рассмотрение санкций против России
2 августа 2025 г. 23:44
Кыргызстан и Казахстан отметили расширение многопланового взаимодействия
Кыргызстан и Казахстан отметили расширение многопланового взаимодействия
2 августа 2025 г. 22:02
ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандира батальона ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандира батальона ХАМАС в Газе
2 августа 2025 г. 21:16
В Газу доставили 90 пакетов с гуманитарной помощью из пяти стран
В Газу доставили 90 пакетов с гуманитарной помощью из пяти стран
2 августа 2025 г. 20:48
В секторе Газа число умерших от голода возросло до 169
В секторе Газа число умерших от голода возросло до 169
2 августа 2025 г. 19:58
СМИ: В США усилилось недовольство главой Пентагона
СМИ: В США усилилось недовольство главой Пентагона
2 августа 2025 г. 19:13
Минобороны Украины направило более $190 млн на беспилотники для ВСУ
Минобороны Украины направило более $190 млн на беспилотники для ВСУ
2 августа 2025 г. 18:44
ХАМАС не сложит оружие, пока не будет создано независимое палестинское государство
ХАМАС не сложит оружие, пока не будет создано независимое палестинское государство
2 августа 2025 г. 17:51
Израиль уничтожил батальон Хан-Юнис радикального движения ХАМАС
Израиль уничтожил батальон "Хан-Юнис" радикального движения ХАМАС
2 августа 2025 г. 17:49
Число жертв ракетного удара РФ по Киеву увеличилось до 32 человек
ФотоЧисло жертв ракетного удара РФ по Киеву увеличилось до 32 человек
2 августа 2025 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi