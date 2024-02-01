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СМИ: Более 60 граждан США подали иск к Ирану на 1 млрд долларов

СМИ: Более 60 граждан США подали иск к Ирану на 1 млрд долларов Более 60 граждан США, пострадавших из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также семьи погибших или взятых в заложники американцев, подали в федеральный суд Вашингтона коллективный иск к Ирану. В нем истцы требуют от Ирана компенсационных выплат н
Другие страны
1 февраля 2024 г. 11:58
СМИ: Более 60 граждан США подали иск к Ирану на 1 млрд долларов

Более 60 граждан США, пострадавших из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также семьи погибших или взятых в заложники американцев, подали в федеральный суд Вашингтона коллективный иск к Ирану. В нем истцы требуют от Ирана компенсационных выплат на сумму более 1 млрд долларов "за финансирование террористических организаций и оказание им помощи".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.

"Шестьдесят семь истцов - граждане США и их родственники, пострадавшие в результате атаки 7 октября 2023 года на юге Израиля. Хотя исполнителями атаки 7 октября в большей степени были… ХАМАС и… группировка, известная как палестинский "Исламский джихад", ее спланировала и профинансировала Исламская Республика Иран", - сказано в документе.

В нем указано, что истцы понимают предстоящие сложности судебного разбирательства, которое может занять длительное время, однако они "готовы сделать все необходимое, чтобы восстановить справедливость". В то же время агентство пишет, что разбирательство в суде может занять более 10 лет.

Отметим, что в МИД Ирана ранее заявляли о том, что палестинские формирования никогда не просили Иран вмешаться в конфликт.

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Версия на английском языке Hostage families demand $1 billion over Iran’s support for Hamas

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