СМИ: Более 300 боевиков "Талибана" погибли в боестолкновениях в Панджшере

Более 300 боевиков радикального движения "Талибан" погибли в ходе боестолкновений с представителями сопротивления северной афганской провинции Панджшер, не подчинившейся власти талибов

Более 300 боевиков радикального движения "Талибан" погибли в ходе боестолкновений с представителями сопротивления северной афганской провинции Панджшер, не подчинившейся власти талибов.

Как передает Report, об этом сообщил близкий к ополченцам источник ТАСС.

"В результате начавшихся вчера поздно вечером боестолкновений после попытки прорыва "Талибана" в Панджшер с двух направлений были уничтожены более 300 их боевиков. Еще несколько десятков радикалов получили серьезные ранения или были взяты в плен", - подчеркнул собеседник агентства.

Источник добавил, что в настоящий момент боевые действия на въездах в регион продолжаются. Талибам не удалось прорвать линию обороны, и сейчас они вынуждены отступать.