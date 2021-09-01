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СМИ: Более 300 боевиков "Талибана" погибли в боестолкновениях в Панджшере

СМИ: Более 300 боевиков "Талибана" погибли в боестолкновениях в Панджшере Более 300 боевиков радикального движения "Талибан" погибли в ходе боестолкновений с представителями сопротивления северной афганской провинции Панджшер, не подчинившейся власти талибов
Другие страны
1 сентября 2021 г. 20:59
СМИ: Более 300 боевиков Талибана погибли в боестолкновениях в Панджшере

Более 300 боевиков радикального движения "Талибан" погибли в ходе боестолкновений с представителями сопротивления северной афганской провинции Панджшер, не подчинившейся власти талибов.

Как передает Report, об этом сообщил близкий к ополченцам источник ТАСС.

"В результате начавшихся вчера поздно вечером боестолкновений после попытки прорыва "Талибана" в Панджшер с двух направлений были уничтожены более 300 их боевиков. Еще несколько десятков радикалов получили серьезные ранения или были взяты в плен", - подчеркнул собеседник агентства.

Источник добавил, что в настоящий момент боевые действия на въездах в регион продолжаются. Талибам не удалось прорвать линию обороны, и сейчас они вынуждены отступать.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Pəncşir toqquşmalarında 300-dən çox "Taliban" döyüşçüsü öldürülüb"

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