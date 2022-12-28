СМИ: Более 20 тысяч мигрантов из Мексики ждут в приютах въезд в США

Порядка 22 тысяч мигрантов в Мексике размещены во временных приютах в ожидании пересечения границы с США.

Порядка 22 тысяч мигрантов в Мексике размещены во временных приютах в ожидании пересечения границы с США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN .

"Двадцать две тысячи мигрантов в мексиканских приютах ожидают перехода в США", - говорится в публикации.

Одновременно власти приграничного с Мексикой американского штата Техас ведут строительство забора вблизи города Эль-Пасо с целью ограничить пересечение границы. По данным телеканала, они смогли соорудить порядка 2 миль (3,2 километра) ограждений.

Отмечается, что в самом Эль-Пасо находится значительное количество беженцев, которые проникли на американскую территорию. Мигранты спят на улицах на асфальте в холодную погоду, поскольку местные церкви и приюты переполнены.

Между тем, по данным телеканала, количество заявок на получение убежища в США, находящихся на рассмотрении, достигло рекордных 1,6 миллиона, показав семикратный рост за 10 лет с 2012 года.