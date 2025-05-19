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СМИ: Более 150 человек погибли в секторе Газа за сутки в результате ударов ЦАХАЛ

СМИ: Более 150 человек погибли в секторе Газа за сутки в результате ударов ЦАХАЛ По меньшей мере 151 человек погиб 18 мая в результате ударов Израиля по сектору Газа.
Другие страны
19 мая 2025 г. 07:21
СМИ: Более 150 человек погибли в секторе Газа за сутки в результате ударов ЦАХАЛ

По меньшей мере 151 человек погиб 18 мая в результате ударов Израиля по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, 70 из них погибли в результате бомбардировок города Газа и районов на севере палестинского анклава.

Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил в воскресенье, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

"Наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа, нанося точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции. За последнюю неделю авиация поразила сотни целей, уничтожив склады, туннели, позиции ракет и террористов", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Израиль разрешит ввоз на территорию сектора Газа продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве.

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Версия на английском языке Over 150 people killed in Israel's May 18 strikes on Gaza Strip
Версия на азербайджанском языке KİV: Son gündə Qəzzaya zərbələr nəticəsində 151 nəfər həlak olub

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