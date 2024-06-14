СМИ: Более 12 тыс. женщин подали иск против Apple за дискриминацию

Более 12 тыс. бывших и нынешних работниц Apple обратились в суд штата Калифорния из-за того, что компания систематически платит женщинам меньше, чем мужчинам за аналогичную работу.

Более 12 тыс. бывших и нынешних работниц Apple обратились в суд штата Калифорния из-за того, что компания систематически платит женщинам меньше, чем мужчинам за аналогичную работу.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, проработавшие в Apple более 10 лет Джастина Чжон и Амина Сальгадо обнаружили, что после аттестации сотрудников в компании мужчины получают более высокие оценки за командную работу и лидерство.

По словам Чжон, ей платят на 10 тыс. долларов меньше, чем ее коллегам мужского пола за аналогичную работу. Сальгадо отметила, что она несколько раз обращалась с претензиями к руководству корпорации, однако Apple не повышала ей зарплату до тех пор, пока не была проведена проверка сторонней организацией.

Сальгадо и Чжон подали иск от имени 12 тыс. бывших и нынешних сотрудниц инженерного и маркетингового подразделений, а также отдела технической поддержки Apple в Калифорнии.

Истцы требуют, чтобы суд признал действия компании незаконными и вынес решение о выплате компенсации.