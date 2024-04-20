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СМИ: Более 1,2 тыс. беженцев из Мьянмы пересекли границу с Таиландом за последние сутки

СМИ: Более 1,2 тыс. беженцев из Мьянмы пересекли границу с Таиландом за последние сутки Более 1,2 тыс. беженцев из Мьянмы за последние сутки пересекли границу с Таиландом в связи с вооруженным противостоянием между правительственными силами и боевиками этнических группировок.
Другие страны
20 апреля 2024 г. 17:15
СМИ: Более 1,2 тыс. беженцев из Мьянмы пересекли границу с Таиландом за последние сутки

Более 1,2 тыс. беженцев из Мьянмы за последние сутки пересекли границу с Таиландом в связи с вооруженным противостоянием между правительственными силами и боевиками этнических группировок.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Matichon.

По ее данным, боевые действия идут на территории Мьянмы в районе приграничного города Мьявади, соседствующего с Мэсотой в провинции Так. Вооруженные силы Мьянмы задействовали боевые вертолеты и истребителем МиГ-29 для нанесения ударов по боевикам.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Son sutka ərzində 1,2 mindən çox qaçqın Myanmadan Taylanda keçib

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